Российские СМИ стали отказываться от работы в Госдуме после того, как комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам. Редакция The Village присоединяется к акции солидарности.

The Village не работал и не собирается работать в Госдуме. Это в целом лишено какого-либо смысла. Но мы считаем, что наши коллеги, вынужденные там бывать, поступают совершенно правильно, объявляя бойкот и выступая против попустительского отношения к домогательствам в стенах этого заведения Редакция The Village

Накануне комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. К акции уже присоединились «РБК», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Znak.com, «Коммерсантъ», «Медиазона», «Лента.ру», «Говорит Москва» и «Право.ру» .

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.