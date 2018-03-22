Глава «Автодора» Сергей Кельбах рассказал, сколько будет стоить проезд по скоростной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

2 000 рублей будет стоить проезд по трассе М-11 для легковых автомобилей

По мнению Кельбаха, эта цена является «конкурентоспособной».

Платную трассу между Петербургом и Москвой планируют открыть в 2018 году. Проезд по М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Протяженность автодороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней составит до 130 километров в час. После постройки платной трассы существующая федеральная дорога М-10 станет ее бесплатным дублером.

Ранее стало известно о планах по запуску беспилотных автомобилей между Петербургом и Хельсинки.

Источник: ТАСС