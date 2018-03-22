На одном из первых совещаний правительства после победы Владимира Путина на выборах президента обсуждалось повышение налога на доходы физических лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Власти рассматривают возможность поднять ставку НДФЛ с 13 до 15 % и ввести при этом минимальный размер дохода, не облагаемого налогом. По словам одного из собеседников издания, решение окончательно не принято, однако другой источник отметил, что «консенсус достигнут».

«Это число — ставка 13 % — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14 и 15 %, это просто одно из возможных чисел. <…> Я не думаю, что разница между 13 и 15 % такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции», — заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Также правительство в очередной раз обсудило снижение страховых взносов с работодателя с 30 до 22 % и повышение НДС с 18 до 22 %, а также введение налога с продаж.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах. По мнению аналитиков Альфа-банка, уверенная победа Путина снижает вероятность проведения в стране структурных реформ.

Источник: «Ведомости»