На Люблинско-Дмитровской линии метро открылись три новые станции
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро заработали три новые станции — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».
Также по случаю открытия новых станций в продажу поступил ограниченный тираж карты «Тройка» с их названиями.
Строительство северного радиуса салатовой ветки началось в 2011 году. Сейчас на нем работают семь станций. Участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская» открыли в сентябре 2016 года.
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Источник: Московский метрополитен
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