На Люблинско-Дмитровской линии московского метро заработали три новые станции — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

Публикация от Митронина Елена (@mitronina_life) 22 Мар 2018 в 2:39 PDT

Публикация от Vlad Beketov (@__vled__) 22 Мар 2018 в 3:00 PDT

Публикация от Артем Селиванов (@artemselivanov1) 22 Мар 2018 в 2:06 PDT

Также по случаю открытия новых станций в продажу поступил ограниченный тираж карты «Тройка» с их названиями.

Публикация от Victoria Panteleeva (@veryveryvi) 22 Мар 2018 в 2:38 PDT

Строительство северного радиуса салатовой ветки началось в 2011 году. Сейчас на нем работают семь станций. Участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская» открыли в сентябре 2016 года.



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Источник: Московский метрополитен