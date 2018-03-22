Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о лишении аккредитации ряда СМИ, отозвавших своих журналистов из Госдумы в связи со скандалом вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Как пояснил Володин, подобное решение предусмотрено положением об аккредитации. Спикер также подчеркнул, что принципы работы журналистов в Госдуме не изменились.

Само решение о бойкоте парламентарий назвал правом СМИ. «Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — заявил политик.

Тем временем у охраны здания Госдумы уже появились списки журналистов, которым запрещен вход.

Накануне комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились «РБК», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Znak.com, «Коммерсантъ», «Медиазона», Republic, «Лента.ру», «Говорит Москва» и «Право.ру».

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «Интерфакс», РИА «Новости»