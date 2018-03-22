В Москве появилась сеть автоматических станций проката самокатов Samocat Sharing.

Система свяжет кварталы и микрорайоны с ограниченным движением для других видов транспорта. Стоимость проката начинается от 2 рублей за минуту и доходит до 2 тысяч за неделю использования.

Первые станции находятся у станции метро «Улица 1905 года» и на Садовом кольце в районе Покровки, а еще три — в центре «Сколково». Приложение можно скачать для iOS и Android.

В прошлом году стартап продал 10 станций в Финляндию. В планах компании — запустить шеринг в Париже, Бельгии и продолжить расширение в Хельсинки.

Источник: Samocat Sharing