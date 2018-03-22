С 1 июля в России введут минимальные требования по реализации закона депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова о хранении данных абонентов и пользователей интернета. Операторам придется хранить аудиозаписи разговоров и СМС.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, сейчас в стране нет развитой инфраструктуры для хранения всего массива данных по «пакету Яровой», поэтому требования начнут вводить постепенно.

Дворкович также отметил невозможность «одномоментно» закупить необходимое оборудование. «Конечно, лучше сделать так, чтобы эти требования были введены тогда, когда мы сами сможем производить хотя бы часть этого оборудования», — добавил вице-премьер.

Антитеррористический закон депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова приняли в 2016 году. Инициатива предполагала, что с 1 июля 2018 года операторы и интернет-провайдеры будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей. Эти требования уже признали одной из мировых угроз инновациям.

Источник: «Коммерсантъ»