Министерство юстиции переименовало партию «Гражданская позиция» политтехнолога Андрея Богданова в Партию прогресса.

Это же название используется для партии оппозиционера Алексея Навального, которую ему не позволили зарегистрировать. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов пояснил, что теперь Навальный сможет назвать свое объединение Партией прогресса, только если ЕСПЧ удовлетворит его жалобу. В таком случае переименование «Гражданской позиции» будет считаться незаконным.

До этого Жданов уже рассказывал, что это не первый случай, когда Богданов препятствует штабу Алексея Навального зарегистрировать партию. В 2013 году он переименовал свою «Родную страну» в «Народный альянс». Это название раньше было у незарегистрированной партии Навального.

Сам Богданов уточнил, что его нельзя назвать основателем «Гражданской позиции», но отметил, что связан со многими партийными проектами, которые «периодически консультирует». Сопредседателем новозарегистрированной Партии прогресса себя называет бывший соратник Навального Виталий Серуканов. Он же собирается возглавить объединение. По словам политика, он ни о чем не договаривался с Богдановым, и к превращению «Гражданской позиции» в Партию прогресса тот не имеет никакого отношения.

С 2012 года «Народный альянс», а затем и «Партия прогресса» предприняли шесть попыток зарегистрироваться в Минюсте. Все они завершились отказом. В некоторых случаях — из-за формальностей вроде пропущенного пробела.

Виталий Серуканов ушел из московского штаба Навального в декабре 2017 года. Он заявил, что работа по верификации подписей в поддержку кандидата провалена, и назвал декабрьские митинги оппозиции «попыткой сгладить провал кампании новой волной задержаний сторонников».

Источник: «РБК»