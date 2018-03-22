Министерство образования и науки предложило поднять заработные платы школьных учителей.

Минобрнауки утверждает, что в 2017 году зарплаты преподавателей вузов и научных работников уже поднялись до значений, указанных в майских указах президента. Теперь на очереди «повышение социального статуса российского учителя». Министерство предполагает, что такой подход приведет к увеличению зарплат и у педагогов дополнительного и дошкольного образования.

Ведомством рассматриваются два варианта. Первый состоит в ежегодном повышении оплаты труда на 10 %. Второй предусматривает повышение зарплат до 150% от средних значений по региону уже к следующему году. В обоих случаях проект требует значительного вложения дополнительных бюджетных средств.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий выразил опасения, что такие меры значительно увеличат финансовую нагрузку на регионы, из-за чего в школах начнут сокращать социальных работников, библиотекарей и психологов, а самим учителям придется перерабатывать.

Источник: РБК