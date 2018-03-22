Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности по просьбе Министерства иностранных дел России. Организация работает в Москве с 1959 года и прeдстaвляeт Великобританию в области культуры и образования.

«Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — говорится на сайте организации.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Петербурге и Британский совет. Последний уже отменил несколько мероприятий в Москве.

Источник: Британский совет