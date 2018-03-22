Активисты планируют провести в центре Москвы массовый пикет, посвященный бездействию Госдумы в скандале после обвинений депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам.

Заявку на проведение акции подали правозащитница Amnesty International Инга Келехсаева, сооснователь проекта взаимопомощи для женщин «Проект W» Алена Попова и сопредседатель движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин.

Мероприятие может состояться 29 марта на Театральной площади. Число участников оценивается в 500 человек. Встречу решили проводить в форме массового пикета, потому что его быстрее согласовывать: процедура должна занять не более шести дней.

Попова отмечает, что пикет направлен «против покрывательства домогательств, беспредела со Слуцким, несоблюдения законов и одобрения вседозволенности богов-депутатов».

Накануне комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились «РБК», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Znak.com, «Коммерсантъ», «Медиазона», Republic, «Лента.ру», «Говорит Москва» и «Право.ру».

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: RTVI