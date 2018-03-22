Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть мусорный полигон «Ядрово» на следующей неделе.

После закрытия свалки начнется ее рекультивация. Работы по дегазации «Ядрово» планируется завершить к 15 июня.

Уже сейчас нагрузку на мусорку снизили вдвое. В городе также установят табло, на которое будут транслироваться результаты онлайн-мониторинга состояния воздуха.

Накануне ученики школы № 2 подмосковного Волоколамска обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Местные жители назвали возможной причиной инцидента выброс сероводорода на свалке «Ядрово». Во время стихийного митинга, прошедшего у больницы, протестующие напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Проверкой сообщений о массовом отравлении детей занялся Следственный комитет.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «ВКонтакте»