Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Шереметьево, руководство которого не устранило нарушения в праве подъезда к первой линии комплекса.

Шереметьево обвиняют в создании дискриминационных условий для таксопарков. Аэропорт не стал расширять перечень таксопарков, имеющих право подъезжать к перронам и выходам.

Ранее аналогичное дело ФАС завела и на аэропорт Домодедово.

Источник: Агентство «Москва»