На Шереметьево завели дело из-за дискриминации такси
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта Шереметьево, руководство которого не устранило нарушения в праве подъезда к первой линии комплекса.
Шереметьево обвиняют в создании дискриминационных условий для таксопарков. Аэропорт не стал расширять перечень таксопарков, имеющих право подъезжать к перронам и выходам.
Ранее аналогичное дело ФАС завела и на аэропорт Домодедово.
Источник: Агентство «Москва»
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