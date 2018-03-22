Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам мужчины, инцидент произошел во время интервью после финала конкурса «Мисс Россия» в 2006 году. Тогда же Давлетгильдеева «за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР».

Журналист подчеркнул, что тогда он еще не совершил каминг-аут и не был открытым геем, и стеснялся этой ситуации, а также старался скрыть собственную гомосексуальность.

Вместе с тем Давлетгильдеев призвал других мужчин рассказать о домогательствах со стороны чиновников и депутатов.

В комментариях под постом журналиста в Facebook о похожих случаях с участием Жириновского заявили и другие пользователи.

Источник: Ренат Давлетгильдеев