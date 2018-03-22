Территорию на Кутузовском проспекте, где планировалось построить жилой квартал «Кутузовская миля», могут передать под реализацию городских программ. Об этом сообщили источники в правительстве Москвы.

В частности, на месте квартала «Триумфальный» могут появиться дома для переселения жителей по программе реновации.

Из материалов Арбитражного суда следует, что в 2017 году Москва в одностороннем порядке расторгла контракт с инвестором «Триумфального» — строительной компанией «ФСЦР». Однако руководство «ФСЦР» информацию о включении территории в программу реновации опровергло.

«Кутузовская миля» — проект бизнесмена Сергея Полонского, запущенный в 2001 году. Через 7 лет строительство приостановили, а самого Полонского в 2017 году приговорили к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей. Наказание не вступило в силу из-за истечение срока давности.

Источник: «Ведомости»