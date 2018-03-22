Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Госдума без журналистов

Отозвавшие своих журналистов из Госдумы СМИ в связи со скандалом вокруг депутата Леонида Слуцкого лишили аккредитации. «Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — ответили на медиабойкот в Госдуме.

Реализация закона Яровой

С 1 июля в России введут минимальные требования по реализации закона Яровой о хранении данных абонентов и пользователей интернета. Архивную копию создадут для аудиозаписей разговоров и СМС. Так как в стране пока нет инфраструктуры для хранения всего массива данных, требования будут вводить постепенно.

Закрытие «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал на следующей неделе закрыть мусорный полигон «Ядрово», на свалочные газы которого жалуются жители подмосковного Волоколамска. Работы по дегазации мусорки завершатся только к 15 июня.

Новые станции салатовой ветки

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро открыли три новые станции — «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Их строительство началось в 2011 году.

Публикация от Vlad Beketov (@__vled__) 22 Мар 2018 в 3:00 PDT

домогательства Жириновского

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Инцидент, о котором говорит мужчина, произошел во время интервью в 2006 году. В связи с этим Давлетгильдеев призвал других мужчин не молчать. О подобных случаях в комментариях под постом на фейсбуке сообщили и другие пользователи.

Банки для хранения денег

Журнал Forbes назвал самые надежные банки России. В рейтинг попали 13 компаний — «дочки» иностранных банков и крупнейшие отечественные организации. В лидерах списка — Росбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Ситибанк, ВТБ и Альфа–банк.

Высылка Британского совета

Британский совет прекратит деятельность по просьбе Министерства иностранных дел России. «В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — добавили в организации.