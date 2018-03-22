Еврейский музей и центр толерантности в Москве объявил открытый конкурс на создание архитектурной композиции, посвященной героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Открытие памятника под открытым небом возле здания центра посвятят 75-летию восстания в нацистском лагере смерти Собибор.

Конкурс продлится до 20 мая, итоги объявят уже 30 мая. По результатам жюри выберет трех финалистов, которые получат денежные премии. Разработки победителей будут экспонироваться в музее по 1 июня.

Источник: Агентство «Москва»