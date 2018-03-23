Министерство обороны огласило результаты интернет-голосования, по итогам которого определились названия трех видов новейшего вооружения, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию.

Боевому лазерному комплексу присвоили название «Пересвет». В тройку лидировавших названий также входили «Василиск» и «Блик», а на предварительных этапах голосования присутствовали варианты «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж».

Беспилотному подводному аппарату с ядерной энергетической установкой присвоили название «Посейдон». Также рассматривались варианты «Аврора», «Прибой», «Язь», «Байкал» и «Кракен».

Ядерную крылатую ракету неограниченной дальности по итогам голосования назвали «Буревестником». С этим названием в финале состязались «Пальмира» и «Сюрприз». Среди других вариантов значились «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Аленушка» и «Ласточка».

Источник: Министерство обороны РФ