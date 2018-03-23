Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на его результат на прошедших 18 марта выборах.

Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, получив такую поддержку, любой президент чувствует и большой уровень ответственности. По его мнению, Путин получил так много голосов из-за давления на Россию со стороны других стран. Он считает, что именно поэтому люди решили «объединиться вокруг сильного лидера».

На выборах 18 марта Владимир Путин набрал 76,66 % голосов при явке свыше 67 %. Это стало его личным рекордом, а также самым большим результатом кандидата за всю историю выборов президента в России.

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России.

Источник: RT