У здания Государственной думы в Москве вновь проходят пикеты против скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах к журналисткам и оправданного комиссией по этике.

Акцию организовал профсоюз журналистов. Коллеги, сменяя друг друга, выступают с плакатами, призывающими Слуцкого сдать мандат.

Доброе утро, Москва и господин Слуцкий! Прямо сейчас около Госдумы идет пикет против домогательств pic.twitter.com/AQG2kRm56v — RTVI (@RTVi) 23 марта 2018 г.

#нетнасилию ПЖ вновь выходит на одиночные пикеты к Госдуме pic.twitter.com/Z2BEolqVeZ — Профсоюз журналистов (@PZhurnalist) 23 марта 2018 г.

Накануне комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились «РБК», «Дождь», «Эхо Москвы», RTVI, Znak.com, «Коммерсантъ», «Медиазона», Republic, «Лента.ру», «Говорит Москва» и «Право.ру».

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: Znak