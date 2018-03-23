Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов президента России.

Место Кандидат Результат

Владимир Путин 76,69 %

Павел Грудинин 11,77 %

Владимир Жириновский 5,65 %

Ксения Собчак 1,68 %

Григорий Явлинский 1,05 %

Борис Титов 0,76 %

Максим Сурайкин 0,68 %

Сергей Бабурин 0,65 %

Серьезных нарушений во время голосования 18 марта зафиксировано не было. В общей сложности результаты голосования отменили на 14 избирательных участках.

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России, за кого отдали свои голоса иностранцы, кто и зачем поддержал наименее популярных кандидатов и как к своему результату относится сам Путин.

Источник: ЦИК