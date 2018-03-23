Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов президента России.

Место

Кандидат

Результат

Владимир Путин

76,69 %

Павел Грудинин

11,77 %

Владимир Жириновский

5,65 %

Ксения Собчак

1,68 %

Григорий Явлинский

1,05 %

Борис Титов

0,76 %

Максим Сурайкин

0,68 %

Сергей Бабурин

0,65 %

Серьезных нарушений во время голосования 18 марта зафиксировано не было. В общей сложности результаты голосования отменили на 14 избирательных участках.

 Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России, за кого отдали свои голоса иностранцы, кто и зачем поддержал наименее популярных кандидатов и как к своему результату относится сам Путин.

Источник: ЦИК