ЦИК огласил окончательные результаты выборов
Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов президента России.
Место
Кандидат
Результат
Владимир Путин
76,69 %
Павел Грудинин
11,77 %
Владимир Жириновский
5,65 %
Ксения Собчак
1,68 %
Григорий Явлинский
1,05 %
Борис Титов
0,76 %
Максим Сурайкин
0,68 %
Сергей Бабурин
0,65 %
Серьезных нарушений во время голосования 18 марта зафиксировано не было. В общей сложности результаты голосования отменили на 14 избирательных участках.
Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России, за кого отдали свои голоса иностранцы, кто и зачем поддержал наименее популярных кандидатов и как к своему результату относится сам Путин.
Источник: ЦИК
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