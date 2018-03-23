Всероссийский центр исследования общественного мнения узнал отношение граждан к результатам прошедших выборов президента.

В ходе опроса выяснилось, что 60 % респондентов считают итог достоверным, отражающим волеизъявление избирателей. Показатель стал максимальным, если учитывать выборы 2004, 2008 и 2012 годов. В 2004 и в 2008 годах в достоверности выборов были уверены 53 %, а в 2012 году — 44 %.

Недоверие выразили только 7 % респондентов. В целом же 87 % россиян удовлетворены прошедшими выборами. Доля полностью удовлетворенных результатами опрошенных выросла за десять лет с 28 до 70 %.

Подтасовки на местах и нарушения при проведении выборов допустили только 28 % граждан. При этом они не считают, что это повлияло на итог.

По окончательным данным ЦИК, за победителя выборов Владимира Путина проголосовали 76,69 % избирателей. Следующим по популярности кандидатом стал Павел Грудинин, набравший 11,77 % голосов. Владимира Жириновского выбрали 5,65 % россиян, Ксению Собчак — 1,68 %, а Григория Явлинского — 1,05 %.

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России, за кого отдали свои голоса иностранцы, кто и зачем поддержал наименее популярных кандидатов и как к своему результату относится сам Путин.

Источник: ВЦИОМ