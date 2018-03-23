Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Координационного центра доменов и Технического центра Интернет. Их обвинили почти в двукратном увеличении платы за регистрацию сайта в национальном домене (.рф, .ru).

С 1 июля 2017 года стоимость услуг по обеспечению доступа к реестру доменных имен выросла с 70 до 120 рублей. Представители Минкомсвязи воздержались от голосования по данному вопросу, но источник ведомства тогда отмечал, что в министерстве считают повышение стоимости необоснованным, а расчеты — непрозрачными.

ФАС считает, что увеличение стоимости негативно сказывается на потребителях, а также нарушает конкуренцию. Ведомство проверит обоснованность увеличения стоимости платежей.

Источник: ТАСС