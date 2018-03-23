На неделе Facebook обвинили в утечке персональных данных пользователей к британскому агентству Cambridge Analytica. После этого пользователи российского сегмента социальной сети начали писать о проверке безопасности, которую якобы ввел создатель компании Марк Цукерберг.

По их словам, каждый может узнать, коснулась ли утечка его аккаунта, написав в посте или комментарии аббревиатуру BFF. Считается, что если буквы стали зелеными — учетная запись защищена, а если остались черными, нужно срочно менять пароль.

На самом деле ВFF служит для сокращения фразы «best friends forever» — «лучшие друзья навсегда». Это статус из сервиса Facebook Delight, который автоматически выделяет слова-триггеры и добавляет к ним анимацию. Для пользователей из России доступны, например, фразы «Поздравляю», «Мои поздравления» и «Я люблю тебя» — их мессенджер выделяет оранжевым и красным цветом.

На днях пользователи соцсетей объявили акцию протеста #DeleteFacebook, призывая бойкотировать компанию.

Ранее Facebook обвинили в утечке информации о пользователях к британскому агентству Cambridge Analytica. Его подозревают в сотнях случаев вмешательства в выборы, в том числе при избрании президента США Дональда Трампа. На фоне скандала акции Facebook уже подешевели на 11 %. Самого Марка Цукерберга вызывают в Европарламент, чтобы получить доказательства того, что деятельность соцсети не угрожает демократии.

Источник: Facebook