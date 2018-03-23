Профсоюз журналистов и работников СМИ направил открытое письмо в ассамблею в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с делом Леонида Слуцкого.

Журналисты описывают ситуацию вокруг скандала и обращают внимание ОБСЕ на «давление, которому подверглись журналисты из пула Госдумы в ответ на солидарный протест против сексуальных домогательств».

«К сожалению, склонность к обвинению самих жертв оказалась типичной для членов комиссии по этике. В России дисциплинарные меры по таким инцидентам никогда не будут применены к депутатам — вместо этого их применяют к самим журналистам», — говорится в заявлении.

Иностранных журналистов также призывают бойкотировать депутатов и руководство Госдумы, задавая им «вопросы только об отношении к сексуальным домогательствам и о безнаказанности Слуцкого». По мнению авторов письма, в ОБСЕ должны осудить действия парламентариев, призвав их извиниться за «нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента».

Ассамблею просят также приостановить сотрудничество с депутатом Слуцким. «В России господин Слуцкий делает все, чтобы несмываемое пятно на его репутации виднелось еще ярче, и только невозможность пользоваться своими властными привилегиями и постом главы комитета Госдумы по международным делам может остановить этот омерзительный спектакль злоупотребления властью», — пишут в заключение журналисты. Подписать письмо может любой представитель СМИ здесь.

В Telegram профсоюза сообщается, что аналогичные письма будут или уже были разосланы в парламенты всех стран Евросоюза, в Сенат и Конгресс США, близкому другу депутата, князю Монако Альберу II, в Ассамблею Межпарламентского союза, на которой сейчас в Женеве присутствует Слуцкий, а также в другие международные организации, где он состоит членом.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ ряд российских СМИ объявил парламентариям бойкот. Помимо The Village, к акции присоединились свыше 20 изданий.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жуки Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «Профсоюз журналистов»