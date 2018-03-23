Московские власти объявили аукцион на оборудование Смоленского метромоста архитектурно-художественной подсветкой, которая будет функционировать в нескольких режимах.

Заявки принимаются до 9 апреля. Победителю торгов нужно будет не только установить светотехническое оборудование, но и обеспечить его дальнейшее обслуживание. В обязанности выигравшей компании войдет и разработка светодинамических режимов: дежурного, будничного, не менее 10 вариантов подсветки для вечернего шоу, а также не менее восьми вариантов праздничного освещения. Также подрядчик должен будет создать мобильное приложение и специальный сайт для работы с подсветкой.

Предполагается, что оснащение моста архитектурной подсветкой поможет сделать его более привлекательным для туристов.

Публикация от Фото Москвы (@fly_msk) 8 Июл 2015 в 9:05 PDT

Источник: официальный сайт мэра Москвы