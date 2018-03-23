Компания «ВКонтакте» запустила официальный магазин товаров с символикой социальной сети.

Уже сейчас в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с талисманом сети — изображением собаки Спотти, а также теплые пледы и мягкие игрушки. Ассортимент магазина будет обновляться. Например, в этом году каталог дополнят значки, стикеры, новые модели футболок и кофт.

Оплатить покупку можно картой или наличными при получении. Товары доставляются по всей России. Общение по поводу заказа происходит через сообщения сообщества.

Источник: пресс-служба «ВКонтакте»