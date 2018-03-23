В Москве завершилось общественное обсуждение проектов благоустройства парков Дружбы, 850-летия Москвы, Святослава Федорова и парка «Вагоноремонт». В департаменте капитального ремонта пообещали приступить к работам по одобренным планам в ближайшее время.

В парке Дружбы вокруг памятника воинам Афганистана сделают площадку из гранита, разобьют клумбы, установят скамейки, фонари и урны. По просьбам жителей из проекта исключили велодорожки и площадку для запуска дронов.

В парке «Вагоноремонт» добавят дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской и организуют антивандальное освещение. В центре парка появится беседка со сценой и танцплощадкой. Кроме того, здесь построят новый павильон для шахмат, а также обновят спортивную и детскую игровые зоны, установив столы для игры в пинг-понг и оборудовав площадку для игры в городки.

Жители Марьина попросили увеличить в парке 850-летия Москвы количество площадок для выгула собак — их установят в северной и западной части, обустроив урнами и скамейками. А между Капотней и Москвой-рекой высадят 84 рябины.

Наконец, в парке Святослава Федорова построят деревянную горку для катания на санках. Ее высота составит 3,5 метра, длина — 12 метров. Территорию парка покроют брусчаткой серо-песчаного цвета, по периметру установят ограждение и обустроят входные группы. Также в парке появятся велодорожки, скейт-парк, а на главной аллее установят сухой фонтан и сцену для выступлений. Футбольное поле реконструируют и зимой будут использовать как каток.

Источник: сайт мэрии Москвы