Госдума в третьем чтении приняла законопроект, утверждающий новый порядок определения степени опьянения водителей.

До сих пор уровень содержания спирта могли определить только в выдыхаемом водителем воздухе. В добавление к этому новый закон разрешает проверять у подозреваемых в алкогольном опьянении содержание спирта в крови.

Административная ответственность начинает действовать, если этиловый спирт превысил норму в 0,3 грамма на один литр крови. При подтверждении наличия спирта в крови водителей ждет штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Определение состояния опьянения по крови поможет также при авариях, когда ее участники находятся в бессознательном состоянии.

Источник: «РБК»