На юге Москвы скорая помощь наехала на пешеходов, переходящих дорогу по зебре на зеленый свет светофора. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщают «РИА Новости», авария произошла возле дома 10 на 6-й Радиальной улице. По предварительным данным, в результате инцидента два пешехода получили легкие травмы, медики сразу же оказали им необходимую помощь.

На видео, опубликованном «Известиями», проблесковые маячки на скорой можно увидеть только после столкновения. Судя по реакции людей, они не слышали звукового сигнала от приближающегося автомобиля.

Источники: «РБК», РИА «Новости», «Известия»