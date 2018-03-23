Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова отправили в отставку. Причиной послужила ситуация с мусорным полигоном «Ядрово».

Его пост занял Андрей Вихарев, руководивший до этого городом Лосино-Петровский.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «360 ТВ»