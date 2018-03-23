Дейтинг-сервис Badoo провел исследование, в ходе которого выяснил, какие снимки чаще свайпают вправо и что может отпугнуть ваш «мэтч».

По результатам опроса, большинство женщин (54 %) никогда не свайпнут вправо парня с девушкой на фотографии, вне зависимости от того, кем она ему приходится.

Треть девушек считают более привлекательным профиль со снимком на свежем воздухе и с домашними животными. 18 % выберут молодых людей с татуировками, бородой и фото автомобиля.

Участники опроса разошлись в оценке фото из спортзала: 37 % женщин высказались против подобных снимков, тогда как четверть мужчин готовы сразу же пригласить «спортсменок» на свидание.

Больше половины мужчин назвали перебор с ретушью наиболее отталкивающим фактором при оценке профиля. Самыми непопулярными также стали фото, сделанные со спины, с агрессивным макияжем и в нижнем белье. Девушкам не нравятся селфи в зеркало, оголенный торс в профиле и групповые фото, затрудняющие идентификацию.

Источник: Badoo