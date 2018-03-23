Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Заявление против Слуцкого

Профсоюз журналистов и работников СМИ направил открытое письмо в ассамблею ОБСЕ в связи с делом Леонида Слуцкого, призвав организацию бойкотировать парламентария и Госдуму. Журналисты обращаются и к зарубежным СМИ и просят их задавать «вопросы только об отношении к сексуальным домогательствам и о безнаказанности Слуцкого». Документ направили, в том числе, в парламенты всех стран Евросоюза, в Сенат и Конгресс США.

«Нормальные» домогательства

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков во время лекции в Новосибирском государственном университете выступил в защиту Слуцкого. Со слов профессора, «любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине или, если она в брюках была, на какое-нибудь другое место».

Отставки в Волоколамске

Главу Волоколамского района Евгения Гаврилова отправили в отставку в связи с ситуацией с мусорным полигоном «Ядрово», свалочными газами которого, предположительно, ранее отравились дети. Теперь район возглавил Андрей Вихарев, руководивший до этого городом Лосино-Петровский. Для нейтрализации неприятного запаха в городе установили аэрозольные пушки, но активисты считают действия властей недостаточными и запланировали на 24–25 марта акции протеста.

Киберспорт вместо Geek Picnic

Основатель научно-популярного фестиваля Geek Picnic Николай Горелый заявил об уходе из проекта из-за изменившихся убеждений.

Теперь Горелый займется организацией любительского киберспортивного чемпионата CyberHack, который пройдет в 2019 году. В этом году темой Geek Picnic станет Human evolution.

Рекордное доверие к выборам

ВЦИОМ отчитался о рекордном показателе доверия к результатам выборов в 2018 году. О достоверности итогов голосования 18 марта заявили 60 %. В 2004 и в 2008 годах в достоверности выборов были уверены 53 %, а в 2012 году — 44 %.

Анализ крови у водителей

Госдума утвердила новый порядок определения степени опьянения водителей. Теперь сотрудники ДПС могут проверять у подозреваемых в алкогольном опьянении содержание спирта в крови. При подтверждении нарушения водителей ждет штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.