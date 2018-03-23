На вокзалах запретят продажу алкоголя и откроют душевые кабины к ЧМ-2018
На время чемпионата мира по футболу в России на вокзалах запретят продавать алкоголь и откроют душевые кабины.
Как отметил начальник службы обслуживания на вокзалах РЖД Александр Клинцов, из-за этого изменится режим работы и дислокация некоторых торговых точек. Болельщики, как и другие пассажиры, смогут бесплатно принять душ и посетить туалет, если покажут при входе билет на поезд.
В Москве душ будет доступен в комнатах отдыха на Павелецком и Ярославском вокзалах и отелях, работающих при РЖД.
Источник: Агенство «Москва»
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