На время чемпионата мира по футболу в России на вокзалах запретят продавать алкоголь и откроют душевые кабины.

Как отметил начальник службы обслуживания на вокзалах РЖД Александр Клинцов, из-за этого изменится режим работы и дислокация некоторых торговых точек. Болельщики, как и другие пассажиры, смогут бесплатно принять душ и посетить туалет, если покажут при входе билет на поезд.

В Москве душ будет доступен в комнатах отдыха на Павелецком и Ярославском вокзалах и отелях, работающих при РЖД.

Источник: Агенство «Москва»