Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Баку» на станции метро «Аэропорт». Сейчас киноцентр закрыт и не используется по назначению.

«После реконструкции в «Баку» появится пять залов. Кинотеатр оборудуют пандусами и местами для кресел-каталок. В центре появится фудкорт, супермаркет и помещения для проведения выставок и мастер-классов.

Проект реализует ADG group. Строительство планируют завершить в течении следующего года.

Источник: Агенство «Москва»