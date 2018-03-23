Театр.doc запускает третий сезон «Антишколы» — курсов «для тех, кто в сложных отношениях с собой». Школа направлена на «исследование себя и реальности в сумасшедшем мире».

Театр предлагает перенять опыт восприятия реальности и людей как спектакля и лишиться страха сцены.

Новый сезон «курсов якобы актерского мастерства» стартует 3 апреля открытым «антиуроком» от художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова и актера Константина Кожевникова. Они проведут мастер-класс по «толерантности к себе» и «приручению своего внутреннего панка». Им помогут выпускники предидущих сезонов «Антишколы».

Занятия будут проходить два раза в будни по вечерам (с 20:00 до 23:00) и в выходные в свободном графике. Всего в курсе 38 занятий по три часа. Стоимость обучения: 42 000 руб. Чтобы оставить заявку, нужно заполнить форму анкеты по ссылке.

Источник: «Театр.doc»