Художественным руководителем «МХТ имени Чехова» назначен студии театрального искусства Сергей Женовач. Об этом сообщил министр Владимир Мединский на совещании в Минкультуры.

Режиссер Валерий Фокин отказался возглавить МХТ имени Чехова, который после смерти народного артиста Олега Табакова остался без худрука.

Ранее о том, что Сергей Женовач станет худруком МХТ вместо Олега Табакова, сообщал «Коммерсант». В прошлом он был режиссером в театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в Малом театре.

Актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. С 1950-х годов он работал в «Современнике», а в конце 1970-х основал театр «Табакерка», после чего перешел во МХАТ. С 2000 года Табаков возглавил МХТ имени Чехова.

Источник: «ТАСС»