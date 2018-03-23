Пробу Манту можно мочить, заявила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

«Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — поделилась Васильева. Как оказалось, рекомендация не мочить пробу Манту связана именно с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем.

Проба Манту используется для выявления туберкулеза, однако тест имеет много ложноположительных ответов. В сентябре 2017 года уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести в полис медстрахования анализ Т-спот, позволяющий диагностировать туберкулез по анализу крови.

Источник: «Коммерсант»