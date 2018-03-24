Сегодня в Москве перекроют несколько улиц
Сегодня, 24 марта, на нескольких улицах Москвы ограничат движение.
Так, с 15:00 до 16:20 поочередно перекроют участки Малой Грузинской улицы, Расторгуевского переулка, Пресненского Вала и Климашкиной улицы. На каждом участке ограничение, связанное с религиозным мероприятием, продлится в течение 20 минут.
Также изменения коснутся Проектируемого проезда № 490 на севере столицы. Участок проезда напротив здания Первого московского кадетского корпуса перекроют 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15:00 до 18:30. Здесь пройдут мероприятия по подготовке к военному параду 9 мая.
Источник: сайт мэрии Москвы
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