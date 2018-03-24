Сегодня, 24 марта, на нескольких улицах Москвы ограничат движение.

Так, с 15:00 до 16:20 поочередно перекроют участки Малой Грузинской улицы, Расторгуевского переулка, Пресненского Вала и Климашкиной улицы. На каждом участке ограничение, связанное с религиозным мероприятием, продлится в течение 20 минут.

Также изменения коснутся Проектируемого проезда № 490 на севере столицы. Участок проезда напротив здания Первого московского кадетского корпуса перекроют 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15:00 до 18:30. Здесь пройдут мероприятия по подготовке к военному параду 9 мая.

В связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2018 года будут действовать перекрытия на Проектируемом пр-де №490 напротив здания Первого Московского Кадетского корпуса #Москва #транспорт pic.twitter.com/FoL2Mli9B7 — Московский транспорт (@DtRoad) 23 марта 2018 г.

Источник: сайт мэрии Москвы