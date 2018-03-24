Сегодня, 24 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 13:59 в Домодедове отменили девять вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Амстердам, Каир, Омск, Барнаул, Ижевск и Воркуту. Еще 23 рейса задерживаются: три — во Внукове и по десять — в Шереметьеве и Домодедове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»