Новый участок Кожуховской линии метро планируют запустить к концу лета
Новый участок Кожуховской линии московского метро планируется запустить к концу лета.
В эксплуатацию введут четыре станции розовой ветки: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».
Всего в этом году в столице намерены открыть 24 станции. «Это лучший результат за всю историю метростроения Москвы», — отметил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
Ранее The Village рассказывал, где появятся новые станции метро в ближайшие годы.
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