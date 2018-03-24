Новый участок Кожуховской линии московского метро планируется запустить к концу лета.

В эксплуатацию введут четыре станции розовой ветки: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

Всего в этом году в столице намерены открыть 24 станции. «Это лучший результат за всю историю метростроения Москвы», — отметил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Ранее The Village рассказывал, где появятся новые станции метро в ближайшие годы.

Источники: «Интерфакс», ТАСС