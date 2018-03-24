Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг лучших аэропортов мира, проанализировав отзывы пассажиров.

В топ-100 вошли два московских аэропорта. Шереметьево за год поднялось с 81-й на 68-ю строчку, обогнав Домодедово, оставшееся на 74-м месте.

Лидером рейтинга в очередной раз признали сингапурский аэропорт Чанги, за которым следуют южнокорейский Инчхон и токийский Ханэда. Также в первой десятке представлены аэропорты Гонконга, Катара, Германии и Англии.

Источник: Skytrax