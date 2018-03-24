Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 000 рублей
В Центробанке рассказали, сколько банкоматов с функцией внесения наличных до сих пор не принимают новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей.
15 %
банкоматов не принимают
новые купюры
Также новыми банкнотами нельзя оплатить в терминале поездку на метро или электричке. По данным «РБК», терминалы забирают купюры, но не зачисляют деньги на транспортную карту.
В пресс-службе Московского метрополитена изданию сообщили, что во второй половине года ожидается поставка 600 терминалов, которые смогут принимать купюры нового образца. Вместе с тем в действующих терминалах начнут менять купюроприемники.
В свою очередь, Центральная пригородная пассажирская компания, под контролем которой находится 80 % пригородных перевозок в Подмосковье, тестирует прием новых купюр в имеющихся терминалах. Если технология окажется успешной, все терминалы компании начнут принимать банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей до конца апреля.
Источник: «РБК»
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