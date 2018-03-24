В Центробанке рассказали, сколько банкоматов с функцией внесения наличных до сих пор не принимают новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей.

15 % банкоматов не принимают

новые купюры

Также новыми банкнотами нельзя оплатить в терминале поездку на метро или электричке. По данным «РБК», терминалы забирают купюры, но не зачисляют деньги на транспортную карту.

В пресс-службе Московского метрополитена изданию сообщили, что во второй половине года ожидается поставка 600 терминалов, которые смогут принимать купюры нового образца. Вместе с тем в действующих терминалах начнут менять купюроприемники.

В свою очередь, Центральная пригородная пассажирская компания, под контролем которой находится 80 % пригородных перевозок в Подмосковье, тестирует прием новых купюр в имеющихся терминалах. Если технология окажется успешной, все терминалы компании начнут принимать банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей до конца апреля.

Источник: «РБК»