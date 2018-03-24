Viber не передаст ФСБ ключи от переписки пользователей
Мессенджер Viber не сможет предоставить российским властям ключи для дешифровки переписки пользователей, поскольку компания ими не располагает.
Операционный директор Viber Майкл Шмилов пояснил «РБК», что компания готова сотрудничать с властями по ряду вопросов, однако ключи для дешифровки хранятся только на устройствах самих пользователей.
«Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется. <…> Главным приоритетом для нас остается конфиденциальность данных наших пользователей, и мы будем придерживаться этого принципа в любом случае. В том числе и потому, что сложно передать то, чего у нас нет», — заявил Шмилов.
Также Viber отказался исполнять положения «закона Яровой», согласно которым компания окажется обязана хранить данные о коммуникации пользователей. По словам Шмилова, требования «пакета Яровой» противоречат политике конфиденциальности компании.
Ранее предоставить ключи шифрования отказался и Telegram. В ответ власти пригрозили мессенджеру блокировкой и назначили штраф, который компания обжаловала в ЕСПЧ.
Источник: «РБК»
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