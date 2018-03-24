Мессенджер Viber не сможет предоставить российским властям ключи для дешифровки переписки пользователей, поскольку компания ими не располагает.

Операционный директор Viber Майкл Шмилов пояснил «РБК», что компания готова сотрудничать с властями по ряду вопросов, однако ключи для дешифровки хранятся только на устройствах самих пользователей.

«Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется. <…> Главным приоритетом для нас остается конфиденциальность данных наших пользователей, и мы будем придерживаться этого принципа в любом случае. В том числе и потому, что сложно передать то, чего у нас нет», — заявил Шмилов.

Также Viber отказался исполнять положения «закона Яровой», согласно которым компания окажется обязана хранить данные о коммуникации пользователей. По словам Шмилова, требования «пакета Яровой» противоречат политике конфиденциальности компании.

Ранее предоставить ключи шифрования отказался и Telegram. В ответ власти пригрозили мессенджеру блокировкой и назначили штраф, который компания обжаловала в ЕСПЧ.

Источник: «РБК»