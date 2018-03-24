Митинг против московского мусора в Волоколамске
У здания совета депутатов в Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона «Ядрово». Протестующие требовали от властей немедленно закрыть свалку. По разным данным, на акцию пришли от 800 до 2 тысяч человек.
Позднее митинг продолжился у полигона «Ядрово», где собралось около 200 человек.
Как сообщает Znak.com, на акцию в Волоколамске приехал Алексей Навальный, однако местные жители отказались от его помощи, поэтому спустя 10 минут политик уехал, не выходя из машины.
Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.
Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.
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