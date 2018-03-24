У здания совета депутатов в Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона «Ядрово». Протестующие требовали от властей немедленно закрыть свалку. По разным данным, на акцию пришли от 800 до 2 тысяч человек.

Публикация от Меркури (@imerkouri) 24 Мар 2018 в 6:31 PDT

Публикация от Меркури (@imerkouri) 24 Мар 2018 в 6:29 PDT

Публикация от Меркури (@imerkouri) 24 Мар 2018 в 6:15 PDT

Публикация от Меркури (@imerkouri) 24 Мар 2018 в 6:16 PDT

Фото с митинга в Волоколамске, где местные жители борются за право дышать чистым воздухомhttps://t.co/IGRvfYKuV3 pic.twitter.com/Fkag0oc5ID — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 24 марта 2018 г.

Позднее митинг продолжился у полигона «Ядрово», где собралось около 200 человек.

Сегодняшний пикет перед воротами полигона «Ядрово», приносящего миллионы Чайке - младшему. Собралось порядка 200 человек. В это время на площади перед администрацией свыше 1000 нищих и бесправных жителей русского города-героя #Волоколамск 🇷🇺 #стабильность хуле pic.twitter.com/VOls6s0erT — профессор советолог (@chernyshev2033) 24 марта 2018 г.

Как сообщает Znak.com, на акцию в Волоколамске приехал Алексей Навальный, однако местные жители отказались от его помощи, поэтому спустя 10 минут политик уехал, не выходя из машины.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.