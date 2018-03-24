Журнал Time поместил на обложку своего апрельского номера президента России Владимира Путина в короне. С такой обложкой издание выйдет во всех версиях, кроме американской.

Одной из главных статей номера станет материал «Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» бывшего главного редактора «Дождя» Михаила Зыгаря.

В октябре британский журнал The Economist разместил на обложке коллаж с Владимиром Путиным в образе царя.

Источник: Time