В Москве 24 марта в десятый раз прошла акция «Час Земли». Традиционно Всемирный фонд дикой природы призывает неравнодушных к будущему планеты выключить свет и бытовые электроприборы. На час, с 20:30 до 21:30, в столице погасили художественную подсветку на почти двух тысячах зданиях и объектах. Помимо Кремля в темноту погрузились и соседствующие с ним Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к акции также Дом правительства, МГУ, Московский планетарий и небоскребы «Москва-Сити». В рамках акции горожане приняли участие в велопробеге.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы отчитался, что за 60 минут без света москвичи сэкономили 28,5 мегаватт-часов электроэнергии. По оценке советника министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Белановича, в этом году к акции присоединились более 160 российских городов или около 30 миллионов граждан.

The Village собрал фотографии погаснувших огней Москвы и жителей, которые присоединились к акции дома.

Публикация от Mitya Ivanov (@aka_opex) 25 Мар 2018 в 1:28 PDT

Публикация от Руслан Жужуев (@jijuev) 25 Мар 2018 в 12:33 PDT

Публикация от Alexey (@alexen8) 24 Мар 2018 в 11:29 PDT

Публикация от Маша🌸 (@m_kallinikova) 24 Мар 2018 в 3:09 PDT

Публикация от Vasilisa (@vasilisa_fox) 24 Мар 2018 в 8:22 PDT

Публикация от Музеи Московского Кремля (@kremlinmuseums) 24 Мар 2018 в 7:38 PDT

Публикация от Earth Hour (@earthhourofficial) 24 Мар 2018 в 8:51 PDT

Публикация от @niki_best 24 Мар 2018 в 2:17 PDT

Публикация от Ольга Шинелева (@olga_shineleva) 24 Мар 2018 в 1:29 PDT

Публикация от Tatyana Belyakova (@mistral.tatyana) 24 Мар 2018 в 10:01 PDT

Публикация от Департамент природопользования (@eco.mos) 25 Мар 2018 в 12:21 PDT

Публикация от Andrey Ionov (@ekzorcist) 24 Мар 2018 в 3:55 PDT

Публикация от Anton Verein (@antonverein) 24 Мар 2018 в 1:57 PDT

Публикация от Ivan Shapovalov (@ivanshapovalov71) 24 Мар 2018 в 1:54 PDT

Публикация от Aelfric Freak (@aelfreak) 24 Мар 2018 в 12:08 PDT

Публикация от Moscow Marriott Novy Arbat (@marriott_moscow_novyarbat) 24 Мар 2018 в 2:43 PDT

Публикация от Наталья (@girl_green_eyes_n) 24 Мар 2018 в 2:11 PDT

Публикация от Катрина (@arhusha19) 24 Мар 2018 в 1:24 PDT

Публикация от Юля Мартынова Бизнес Поддержка (@martynovaylia) 24 Мар 2018 в 3:34 PDT

Публикация от dolsport (@dolsport) 24 Мар 2018 в 11:55 PDT

Публикация от Банк ВТБ (@bankvtb) 24 Мар 2018 в 12:53 PDT

Публикация от Natasha Tarasenko (@natabelay32) 24 Мар 2018 в 1:49 PDT

Публикация от Natalia Romashkina (@natashromash) 24 Мар 2018 в 4:49 PDT

Публикация от Kathrina Black (@kathrinablack) 24 Мар 2018 в 2:46 PDT

Публикация от Natalia Kuleshova (@kuleshovanata00) 24 Мар 2018 в 3:10 PDT