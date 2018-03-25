Москва без света в «Час Земли»
В Москве 24 марта в десятый раз прошла акция «Час Земли». Традиционно Всемирный фонд дикой природы призывает неравнодушных к будущему планеты выключить свет и бытовые электроприборы. На час, с 20:30 до 21:30, в столице погасили художественную подсветку на почти двух тысячах зданиях и объектах. Помимо Кремля в темноту погрузились и соседствующие с ним Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к акции также Дом правительства, МГУ, Московский планетарий и небоскребы «Москва-Сити». В рамках акции горожане приняли участие в велопробеге.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы отчитался, что за 60 минут без света москвичи сэкономили 28,5 мегаватт-часов электроэнергии. По оценке советника министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Белановича, в этом году к акции присоединились более 160 российских городов или около 30 миллионов граждан.
The Village собрал фотографии погаснувших огней Москвы и жителей, которые присоединились к акции дома.
КомментарииПодписаться