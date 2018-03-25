Участок желтой ветки запустят в начале лета
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро введут в эксплуатацию в начале лета, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Всего планируется запустить семь станций желтой ветки: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Протяженность участка составит 14,2 километра.
Сейчас объекты находятся на разных этапах строительства. Например, станции «Рассказовка», «Новопеределкино» и «Боровское шоссе» почти готовы, и их можно запустить уже в мае.
Новый участок ветки сделает метро доступнее для 600 тысяч москвичей, которые живут в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, в поселениях Внуковском и Московский.
Ранее The Village рассказывал, где появятся новые станции метро в ближайшие годы.
Источник: сайт мэрии Москвы
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