Компания «Доктор Веб» обнаружила троянский вирус, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного компьютера файлы с рабочего стола, скриншоты и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины и пароли.

«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — предупреждают в компании.

Программа распространяется только на компьютеры под управлением Microsoft Windows. Мошенники помещают вирусные ссылки в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».

The Village рассказывал, как понять, что ваш аккаунт взломали, и что делать, чтобы защитить свой компьютер от вирусов.

Источник: «Доктор Веб»