В подмосковных Балашихе, Клину и Волоколамске МЧС начало работы по дегазации полигонов твердых бытовых отходов.

На полигоне «Кучино» в Балашихе специалисты уже пробурили 55 скважин для сбора биогаза, позже систему расширят до 112 скважин. Тогда же планируется наладить систему по переработке собранного газа в электроэнергию.​

В Волоколамске тем временем началась рекультивация полигона «Ядрово», которая предусматривает «максимальное снижение воздействия полигона на окружающую природную среду». В районе для контроля за чистотой воздуха установили две стационарные станции.

Еще 20 скважин МЧС пробурило на полигоне «Алексинский карьер» под Клином. Здесь же запустили факельную установку термического обезвреживания. Сейчас правительство занимается разработкой проекта по модернизации работы свалки.

Жителям московского региона в свою очередь рекомендуют в плохую погоду избегать физических нагрузок и долгих прогулок на открытом воздухе. Советуют также ограничить использование личных автомобилей и по мере возможности не открывать окна, проводить влажную уборку.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: МЧС по Московской области